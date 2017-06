參議院健保法案富人減稅逾5萬 中產家庭僅260元

By

【KTSF】

據無黨派的稅務政策中心(Tax Policy Center)發表的分析報告指出,參議院共和黨人提出的健保法案,將會讓百萬富翁每年省回52,000元稅款,但中產家庭只會省回260元稅款。

報告指出,參議院健保法案的減稅優惠,一半是只有年入超過50萬元的家庭才可受惠。

由於在黨內未能取得足夠票數,參議院共和黨人決定取消在本週表決健保法案。

參議院的版本將會廢取奧巴馬健保法中的眾多條文,當中包括取消向高收入家庭徵收的稅項。

票數不足 參議院共和黨人取消本週表決健保法案

根據分析報告,參院的版本平均會為美國家庭省回670元稅,但對年入只有2萬元的家庭來說,省回的稅款只有約200元,但年入如果超過500萬元,平均可省回25萬元。

奧巴馬健保法向年入25萬元的已婚夫婦,或年入125,000元的個人加徵一項稅率為3.8%的投資收入稅,參議院版本將會取消這項稅款,估計未來10年為他們省回約1,720億元稅款。

參議院的健保法案也取消向高收入家庭加徵Medicare稅款,未來10年為他們省回590億元稅款。

根據奧巴馬健保法,已婚夫婦賺取的收入,25萬元以上的收入將要額外支付0.9%稅款,個人是125,000元以上,用於支付Medicare,參議院的健保法案將會在2023年廢除這項稅款。

而對低收入家庭來說,參議院的版本廢除對無健保人士的懲罰稅款,未來10年為他們省回380億元款項。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。