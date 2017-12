參眾兩院共和黨人就減稅達妥協方案 能否通過存變數

By

【KTSF 張麗月報導】

國會參眾兩院週三開始協調兩院各自通過的稅改方案,有共和黨人透露一個試探式的妥協版本,當中限定減稅造成的財政赤字,10年內不多於1.5萬億,當中也加入條款,要廢除奧巴馬健保法有關人人要有健保的規定。

共和黨人透露的試探式的參眾兩院稅改妥協版本,建議在未來10年減稅1.5萬億元,但國債就提高數以萬億元計。

這個版本的重點包括,建議最高收入人士的稅率由39.6%降到37%,所謂最高收入,已婚夫婦是47萬元,企業所得稅建議由35%降到21%。

在新的房屋按揭方面,頭75萬元,屋主可以房貸利息扺稅。

標準免稅額就提高近一倍,單身人士12,000元,已婚夫婦是24,000元。

州和地方稅方面,容許家庭可以在物業稅和入息稅扺稅最多一萬元,這對加州紐約和新澤西州來說特別重要。

另外,商業東主如果在個人報稅表上申報商業收益的話,他們收益的20%可以扣稅。

稅改方案也建議取消學生貸款的利息扺稅,醫療開支費用也不能扺稅,此外也建議取消奧巴馬健保法中硬性規定人人要買健保的條款。

至於稅階分為多少個就仍然繼續討論中,共和黨團中的參議員透露,就算版本中已列出的條款仍有可能修改 。

雖然共和黨將減稅方案的成本總額定在10年1.5萬億元,但實際會令國庫損失幾多收益仍是未知數,有待國會的稅務聯席委員會的分析。

減稅引來財赤問題,可能會令共和黨籍的田納西州聯邦參議員Bob Corker對妥協版本投反對票,而廢除個人必須買健保的條款,也很可能會令同是共和黨籍的緬因州聯邦參議員Susan Collins投反對票。

此外,亞利桑拿州的麥堅因癌症併發症入院,未知能否投票,加上失去阿拉巴馬州一席,共和黨在參議院只要流失黨內3票,稅改立法就玩完。

妥協版本仍然按照財政預算協調程序的普通多數票去辦,即是在參議院只要有51票就可過關,而這個程序也有時間限制,共和黨人正尋求在聖誕節前完成立法。

除了參議院之外,眾議院共和黨團內同樣對稅改方案引致財赤問題立場有分歧,如何擺平有待觀察。

