共和黨參議員Flake宣布不再連任 狠批特朗普

【KTSF 江良慧報導】

一直敢於批評特朗普總統的共和黨籍阿利桑拿州聯邦參議員Jeff Flake,週二宣布他不會在明年角逐連任,他之後在參議院內發表演說,指責特朗普公然無視真理和體面,破壞美國的民主。

Flake週二向同僚指出,身為參議員,他有責任批評總統,他也強調不能再假裝特朗普敗壞美國政治的行為正常。

Flake說:”它們並不正常,魯莽可惡和失禮的行為,得到姑息並出言挺之,實在是魯莽、可惡及失禮,如此言行出自政府最高層,會危害民主。”

Flake在競選期間從未支持特朗普,後來更寫書指責特朗普帶著共和黨和國家走錯路,特朗普和盟友因此計劃支持人選在黨內初選挑戰Flake。

本月較早前,前總統策略顧問Steve Bannon就公開支持州共和黨籍的州參議員Kelli Ward挑戰Flake,由於Flake支持自由市場和移民,所以在民調一直落後,但Flake退選卻可能令一些原本無意與現任議員競爭的人,改變主意去參選,除了令共和黨初選增添變數外,也可能危及共和黨在參議院的多數黨地位。

另一名不再競選連任的共和黨籍聯邦參議員Bob Corker週二也再次砲轟特朗普令美國貶值,他指責特朗普講話無一句真,等特朗普任期屆滿時,人人都只是記住是特朗普令美國貶值

Corker說:”你知他推文所說的無信譽可言,我希望他身邊的人員會設法控制他。”

Corker較早時表示,擔心特朗普會將美國帶上第三次大戰之路,特朗普於是連續發推文指,Corker因為得不到他的支持,所以退出競選連任,並因此記恨抨擊他。

對於Flake 與Corker嚴厲批評特朗普,有國會共和黨人認為,共和黨應該與特朗普求同存異,合力推動共和黨的政綱為要緊。

