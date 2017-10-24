共和黨參議員Flake宣布不再連任 狠批特朗普

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【KTSF 江良慧報導】

一直敢於批評特朗普總統的共和黨籍阿利桑拿州聯邦參議員Jeff Flake，週二宣布他不會在明年角逐連任，他之後在參議院內發表演說，指責特朗普公然無視真理和體面，破壞美國的民主。

Flake週二向同僚指出，身為參議員，他有責任批評總統，他也強調不能再假裝特朗普敗壞美國政治的行為正常。

Flake說：”它們並不正常，魯莽可惡和失禮的行為，得到姑息並出言挺之，實在是魯莽、可惡及失禮，如此言行出自政府最高層，會危害民主。”

Flake在競選期間從未支持特朗普，後來更寫書指責特朗普帶著共和黨和國家走錯路，特朗普和盟友因此計劃支持人選在黨內初選挑戰Flake。

本月較早前，前總統策略顧問Steve Bannon就公開支持州共和黨籍的州參議員Kelli Ward挑戰Flake，由於Flake支持自由市場和移民，所以在民調一直落後，但Flake退選卻可能令一些原本無意與現任議員競爭的人，改變主意去參選，除了令共和黨初選增添變數外，也可能危及共和黨在參議院的多數黨地位。

另一名不再競選連任的共和黨籍聯邦參議員Bob Corker週二也再次砲轟特朗普令美國貶值，他指責特朗普講話無一句真，等特朗普任期屆滿時，人人都只是記住是特朗普令美國貶值

Corker說：”你知他推文所說的無信譽可言，我希望他身邊的人員會設法控制他。”

Corker較早時表示，擔心特朗普會將美國帶上第三次大戰之路，特朗普於是連續發推文指，Corker因為得不到他的支持，所以退出競選連任，並因此記恨抨擊他。

對於Flake 與Corker嚴厲批評特朗普，有國會共和黨人認為，共和黨應該與特朗普求同存異，合力推動共和黨的政綱為要緊。

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