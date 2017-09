不夠票推翻奧巴馬健保 參院共和黨人暫休戰

By

過去7年一直說要推翻奧巴馬健保的共和黨人,在聯邦參議院無法取得足夠票數下,週二終於宣布放棄這個可能是最後一次推翻奧巴馬健保的機遇。

起草法案的共和黨議員承諾,他們未來會捲土再來,而特朗普總統則斥責那些阻撓法案通過的共和黨議員,但現階段來說,共和黨和特朗普將會把專注力,集中在改革稅制上。

起草法案的共和黨參議員Bill Cassidy說:”基於一些我們可以控制及無法控制的事態發展,我們無法取得足夠票數。”

參院多數黨領袖麥康尼則說:”我們仍未放棄改革美國健保系統,本週我們無法做到,但未來仍然有機會。”

麥康尼說目前會把重點放在改革稅制上。

由Cassidy和共和黨參議員Lindsey Graham共同起草的法案,將會撤銷強制美國民眾購買健保的條文,並建議向各州撥款,容許州政府自行釐定健保計劃。

法案也要求在未來10年,向Medicaid削減撥款1萬億元,這項條文觸發大批示威者週一現身國會舉行的健保法案聽證會抗議,有十多名示威者更被抬離會場。

