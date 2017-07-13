參院司法委員會主席將要求小特朗普就通俄調查作供

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聯邦參議院司法委員會共和黨主席稱，他將會去信要求特朗普總統的長子小特朗普，就去年俄羅斯介入美國大選的調查作供，他說如果有需要，他會要求法院傳召他作供。

共和黨參議員Chuck Grassley週四說，他已計劃去信小特朗普，要求他在司法委員會前作證，他希望小特朗普可以盡快作供，有可能是下週，當被問及如何小特朗普拒絕作證時，他會否要求法院發傳票，Grassley回答說會。

小特朗普稍早公開去年多份電郵，當中顯示他急切想從俄羅斯政府處取得不利希拉莉的黑材枓，這些電郵記載了小特朗普與一名俄羅斯律師會面前與中間人的對話，而該次會面除小特朗普外，特朗普前競選經理Paul Manafort和女婿Jared Kushner也有出席。

Grassley稍早已表示，希望Manafort到國會作供，內容是有關他登記為外國說客的事情，屆時他很可能也會被問及與俄羅斯律師會面的情況。

小特朗普的律師尚未回覆其當事人會否答應在司法委員會前作供。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

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