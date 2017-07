參院司法委員會主席將要求小特朗普就通俄調查作供

By

【i-CABLE】

聯邦參議院司法委員會共和黨主席稱,他將會去信要求特朗普總統的長子小特朗普,就去年俄羅斯介入美國大選的調查作供,他說如果有需要,他會要求法院傳召他作供。

共和黨參議員Chuck Grassley週四說,他已計劃去信小特朗普,要求他在司法委員會前作證,他希望小特朗普可以盡快作供,有可能是下週,當被問及如何小特朗普拒絕作證時,他會否要求法院發傳票,Grassley回答說會。

小特朗普稍早公開去年多份電郵,當中顯示他急切想從俄羅斯政府處取得不利希拉莉的黑材枓,這些電郵記載了小特朗普與一名俄羅斯律師會面前與中間人的對話,而該次會面除小特朗普外,特朗普前競選經理Paul Manafort和女婿Jared Kushner也有出席。

Grassley稍早已表示,希望Manafort到國會作供,內容是有關他登記為外國說客的事情,屆時他很可能也會被問及與俄羅斯律師會面的情況。

小特朗普的律師尚未回覆其當事人會否答應在司法委員會前作供。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。