紐森勝出加州州長初選 11月與共和黨John Cox對決

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週二舉行的加州州長初選，民主黨候選人紐森（Gavin Newsom）輕易勝出，晉身11月舉行的總選，第二得票率最高的候選人則是共和黨的John Cox，意味今年的加州州長選舉，共和黨也將有候選人代表其政黨。

紐森週二取得33.3%得票率，Cox為26.2%，前洛杉磯市長兼民主黨候選人Antonio Villaraigosa的得票率為13.5%，共和黨候選人Travis Allen取得9.7%，華裔民主黨候選人江俊輝（John Chiang）則獲得358,000張支持票，得票率為9%。

初選舉行前，各界都估計Villaraigosa會與紐森晉身總選，但在特朗普總統的背書支持下，Cox週二意外地擊敗Villaraigosa，但Cox要在民主黨重鎮加州贏得州長選舉，預料將難如登天。

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