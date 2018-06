紐森勝出加州州長初選 11月與共和黨John Cox對決

By

【KTSF】

週二舉行的加州州長初選,民主黨候選人紐森(Gavin Newsom)輕易勝出,晉身11月舉行的總選,第二得票率最高的候選人則是共和黨的John Cox,意味今年的加州州長選舉,共和黨也將有候選人代表其政黨。

紐森週二取得33.3%得票率,Cox為26.2%,前洛杉磯市長兼民主黨候選人Antonio Villaraigosa的得票率為13.5%,共和黨候選人Travis Allen取得9.7%,華裔民主黨候選人江俊輝(John Chiang)則獲得358,000張支持票,得票率為9%。

初選舉行前,各界都估計Villaraigosa會與紐森晉身總選,但在特朗普總統的背書支持下,Cox週二意外地擊敗Villaraigosa,但Cox要在民主黨重鎮加州贏得州長選舉,預料將難如登天。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。