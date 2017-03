By

【KTSF 游瑋珊報導】

多家公司制裁YouTube,不再在其網站落廣告,當中包括AT&T、Verizon、Johnson & Johnson等企業,這些公司不滿它們的廣告出現在一些粗鄙或存在爭議的片段裡。

目前YouTube主要靠自動化程式,在片段置入廣告,母公司Google承諾,會增聘人手審核片段內容會否不適合置入廣告,也會改善人工智能系統作識別。

不過,AT&T和Verizon這次的扺制,動機也受外界質疑,因為兩間公司本身也正在拓展數碼廣告業務,

