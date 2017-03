By

【KTSF 崔凱橋報導】

南灣山景城(Mountain View)市議會週二晚投票一致通過谷歌公司(Google)興建新總部的方案。

根據谷歌向政府提交的方案,新的Charleston East總部,佔地59.5萬平方英尺,大樓將會由帳篷型的玻璃上蓋建成,允許太陽光直接照射進大樓內。

谷歌發言人表示,新總部的設計不僅只為公司的員工,更考慮公眾利益,新的設計亦會興建一條公用道路”Green Loop”,讓市民可穿越谷歌大樓到達另一位置,而公用道路內亦會增設咖啡店及商店等其他景點。

預計建築工程於下個月啟動,需時2年完成。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。