谷歌Gmail出現網絡釣魚詐騙 專家教你辨識方法

【KTSF 崔凱橋報導】

當大家打開電子郵件時要注意了,因為週三晚有黑客利用Gmail作網絡釣魚詐騙,冒充好友名義共享Google文件檔的鏈結,如果不心打開了鏈結,應該怎樣提防黑客?

不少Gmail用戶週三均表示收到類似與Google Drive好友共享文件檔時發送出的電郵,邀請點擊鏈結。

當用戶點擊後,會被帶到Google帳戶資料授權的版頁,授權閱讀文件後,黑客便可竊取帳戶資料及電郵紀錄,甚至會根據用戶聯絡人清單再進一步轉發。

那要如何提防黑客入侵呢?網絡保安公司負責人表示,網絡釣魚詐騙的電郵中,在”發送到”一欄都包含一個電郵地址http://hhhhhhhhhhhhhhhhhhh@mailinator.com,看到這個電郵地址就不要點擊連結。

但如果不心按下連結,應立刻取消授予權限,以及與Google公司聯絡。

另外,用戶應該定期更換Google帳戶的密碼,並使用雙因素認證,提高帳戶的安全性,避免帳號遭盜用。

