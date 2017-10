Google發布第二代Pixel智能手機 售價650元起

By

【KTSF 江良慧報導】

Google週三在舊金山舉行新產品發布會,介紹的新產品包括他們最新款的智能手機、新的語音助手以及手提電腦等等。

當中最受觸目的是Google第二代智能手機、5吋屏幕的Pixel 2,以及更大6吋屏幕的Pixel 2 XL,兩款手機都配備更光亮的OLED屏幕,第一代Pixel獲一致讚好的攝影功能更是進一步提高。

Pixel 2售價650元起,至於Pixel 2 XL則貴200元,兩款手機週三開始接受預定,並將分別在10月19日和11月15日開始付運。

除了智能手機外,Google也推出新的Google Home Mini和Google Home Max兩個智能擴音器,不過當中只有Google Home Max可以真正播放音樂,至於只有donut甜甜圈大小的Google Home Mini,則可以和另一個無線智能擴音器配對,讓消費者可以在家裡任何地方,都可以使用Google的語音助手。

其他新產品還包括Google Clips,一個穿戴式的生活記錄相機,它是以連續拍攝照片紀錄的生活記錄型相機,體積小到可以直接掛在衣領上。

Google Clips售價249元,最先只會在美國發售。

另外,Google也推出可以變形的Pixelbook新款手提電腦,Pixelbook延續前代Chromebook的可觸控螢幕,而且更可以翻折成一部平板電腦的模式來使用。

Pixelbook重1公斤,機身只有1厘米厚,售價由999元起,10月底開始付運。

