Google發布第二代Pixel智能手機 售價650元起

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【KTSF 江良慧報導】

Google週三在舊金山舉行新產品發布會，介紹的新產品包括他們最新款的智能手機、新的語音助手以及手提電腦等等。

當中最受觸目的是Google第二代智能手機、5吋屏幕的Pixel 2，以及更大6吋屏幕的Pixel 2 XL，兩款手機都配備更光亮的OLED屏幕，第一代Pixel獲一致讚好的攝影功能更是進一步提高。

Pixel 2售價650元起，至於Pixel 2 XL則貴200元，兩款手機週三開始接受預定，並將分別在10月19日和11月15日開始付運。

除了智能手機外，Google也推出新的Google Home Mini和Google Home Max兩個智能擴音器，不過當中只有Google Home Max可以真正播放音樂，至於只有donut甜甜圈大小的Google Home Mini，則可以和另一個無線智能擴音器配對，讓消費者可以在家裡任何地方，都可以使用Google的語音助手。

其他新產品還包括Google Clips，一個穿戴式的生活記錄相機，它是以連續拍攝照片紀錄的生活記錄型相機，體積小到可以直接掛在衣領上。

Google Clips售價249元，最先只會在美國發售。

另外，Google也推出可以變形的Pixelbook新款手提電腦，Pixelbook延續前代Chromebook的可觸控螢幕，而且更可以翻折成一部平板電腦的模式來使用。

Pixelbook重1公斤，機身只有1厘米厚，售價由999元起，10月底開始付運。

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