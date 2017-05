8月21日北美洲現日全蝕 谷歌柏大邀公眾拍攝記錄（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

今年8月21號,北美洲的居民將會看到難得一見的日蝕,Google和柏克萊加大合作,邀請大眾參與一個拍攝運動,一起記錄這次天文奇景。

美國太空總署NASA的網上片段顯示,今年8月21號,月球將會在太陽與地球中間,形成日全蝕。

日蝕通常每半年出現一次,可是今次很不同,因為月亮的投影將會經過美國,所有人都會看得到日蝕,可是月亮投影所經過的路線,由俄勒岡州到南卡羅萊納州,那裡的人將可以看到日全蝕,月亮將會完全遮蓋太陽,天空會變成黃昏,空氣會轉涼,而且會看到星星,月球的黑影被太陽的光環圍繞。

日全蝕歷時約兩分鐘,這將會是40年來難得一見的奇景,Google和柏克萊加大合作設立2017日蝕Megamovie計劃,徵求居住在日全蝕路線上的居民提供影像,讓他們編織出這次奇景的完整紀錄。



查詢網址是eclipsemega.movie,而不是居住在這次日全蝕路線上的人士,包括灣區居民也不用失望,因為仍然可是看到日蝕,NASA網站也將不斷更新有關這次日蝕的資訊。

