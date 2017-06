By

【KTSF 崔凱橋報導】

南灣聖荷西市議會表決通過,與Google商討在聖荷西市中心建一座800萬平方英尺的超大園區的計劃。

Google表示,這只是一個開始,很高興有機會將現代化的辦公室、住屋、商店、設施、廣場公園及開放空間帶進市中心。

不過有居民表示擔憂,稱如果Google不提供適合的住屋,合理的薪資及僱用工會員工,居民寧可撤銷計劃。

Google打算買下位於Diridon車站及SAP約240英畝的土地,並計劃在這塊地蓋800萬平方英尺的辦公室,聘用兩萬名工作人員。

園區還包括一個火車站,市府官員預期未來該車站將與捷運及高鐵相連接。

市府預計,這個計劃將為市府帶來至少800萬房產稅。

