Google巡迴教學編碼計劃來到聖荷西小學（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

從奧巴馬政府時代就大力倡導STEM的重要性,現在學編碼(coding)的年紀也越來越小,Google一項全國巡迴教學計畫CS First,週四來到聖荷西的一所小學。

Google CS First團隊週四來到聖荷西的Dorsa小學,兩位指導員向4年級跟5年級的學生解釋什麼是編碼。

許多人印象中編碼似乎是電腦高手才需要具備的能力,現在的新科技日新月異,仰賴的就是軟體發出指令。

許多科技巨擘甚至奧巴馬總統不斷利用各種場合呼籲編碼的重要,而且要從小學習。

指導員跟學生說,受歡迎的手機程式設計”憤怒鳥”就是編碼出來的,指導員跟學生說,自己也可以做出簡單的程式設計。

週四學生們就是利用”Scratch”圖像化程式設計語言來學習編碼,學生們要將這艘在海上的船,讓她有波動的感覺。

Google這項全國巡迴教學計劃從去年開始實施,到目前已經拜訪20多間學校,他們的目標是希望一個星期拜訪一間學校。

除此之外,Google也在網路上提供連結,讓學生在家可以自行練習。

Google 發言人Alex Sanchez說:”Google的電腦科學第一巡迴計劃,我們大小都去,大城市如聖荷西,也去小城鎮,德州、喬治亞、佛羅里達等地,我們希望到每個地方,大家想一起談編碼,對編碼有興趣,我們的目標是啟發下一代未來使用編碼。”

雖然並不是每個人都可以或是想當工程師,不過專家表示,編碼對邏輯思考有很大的幫助。

