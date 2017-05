Google年度開發者大會 人工智能功能成焦點

By

【KTSF 游瑋珊報導】

Google年度開發者大會在南灣山景城展開,在產品和應用程式上,新增的人工智能功能是今年大會焦點。

Google Assistant / Google工程副主席Scott Huffman說:”不久將來有Google Lens,你可以跟你看到的互動。”

所說的互動,是藉著鏡頭即可以翻譯,可以顯示音樂會和樂隊資訊,新功能會配合智能助手Google Assistant推出,Google同時宣布Google Assistant終於能融入配合蘋果iPhone使用,而類似的功能也能用在Photos圖檔應用程式。

業界分析認為,從今年大會看到Google再進一步在產品中融入人工智能,但帶來的影響有好也有壞。

Moor Insights & Strategy技術分析師Patrick Moorhead說:”用上人工智能的特有硬件,還有特有軟件和服務,對用戶以至企業都更方便。”

不過,這些功能帶來好處的同時,用戶也在犧牲私隱,因為人工智能要運用得宜,需要用戶提供更多個人資訊。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。