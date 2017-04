By

聯邦勞工部日前指責互聯網龍頭搜尋公司谷歌(Google)有男女同工不同酬的情況,谷歌週二回應指對事件感到錯愕,也不同意勞工部的指責。

谷歌表示,該公司進行嚴謹的審查後,確定該公司的薪酬制度並無男女之分,而去年分析該公司52個主要工種後,並無發現有男女同工不同酬的情況。

谷歌也指稱,勞工部分析師作出估算時,根本沒有該公司男女僱員的資料紀錄。

聯邦勞工部早前指責谷歌沒有向從事相同職位的女員工,支付等同男員工的薪酬,並形容有關薪酬差異存在於該公司各職級中。

谷歌週二在一篇博客文中反駁勞工部的指責,聲稱勞工部的指責”缺乏任何支持數據”,勞工部尚未對此作出評論。

