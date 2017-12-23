Google擬在Sunnyvale建新園區 佔地百萬平方呎

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【KTSF 林佩樺報導】

Google正式提出在南灣Sunnyvale市設立新園區的計畫，該公司的進駐可能會大幅改變Sunnyvale市。

Google週三向Sunnyvale市府提交計劃書，大部分市議員都表示贊成，但也有少數擔心公司進駐會帶來交通和住房問題，以及該市會否給Google太多稅務優惠。

新辦公園區位於南灣Sunnyvale Moffett Park一帶，West Caribbean Drive 200號路段，佔地面積達104萬平方英尺，包括兩座辦公大樓，能容納4,500名員工，預計在2021年初落成。

Google表示，這是該公司在Sunnyvale市擴展的第一步，Google在今年已經花費超過10億元購入約50個房產，計畫能在3年內動工。

Sunnyvale市府表示，Google是Sunnyvale市第5大僱主，市府會針對新計畫，繼續與他們合作。

Google也打算在10年內於聖荷西興建一個佔地高達600萬平方英尺的新園區。

此外Google母公司Alphabet宣布，Eric Schmidt將辭去Alphabet的執行董事長一職，轉任技術顧問。

他表示，還會繼續在公司董事會任職，但會花更多時間鑽研科學和慈善事業。

Google將於下個月舉行非執行董事長人選。

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