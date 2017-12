Google擬在Sunnyvale建新園區 佔地百萬平方呎

By

【KTSF 林佩樺報導】

Google正式提出在南灣Sunnyvale市設立新園區的計畫,該公司的進駐可能會大幅改變Sunnyvale市。

Google週三向Sunnyvale市府提交計劃書,大部分市議員都表示贊成,但也有少數擔心公司進駐會帶來交通和住房問題,以及該市會否給Google太多稅務優惠。

新辦公園區位於南灣Sunnyvale Moffett Park一帶,West Caribbean Drive 200號路段,佔地面積達104萬平方英尺,包括兩座辦公大樓,能容納4,500名員工,預計在2021年初落成。

Google表示,這是該公司在Sunnyvale市擴展的第一步,Google在今年已經花費超過10億元購入約50個房產,計畫能在3年內動工。

Sunnyvale市府表示,Google是Sunnyvale市第5大僱主,市府會針對新計畫,繼續與他們合作。

Google也打算在10年內於聖荷西興建一個佔地高達600萬平方英尺的新園區。

此外Google母公司Alphabet宣布,Eric Schmidt將辭去Alphabet的執行董事長一職,轉任技術顧問。

他表示,還會繼續在公司董事會任職,但會花更多時間鑽研科學和慈善事業。

Google將於下個月舉行非執行董事長人選。

