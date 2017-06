By

【KTSF 陶景樂報導】

Google開始禁止播發YouTube平台上涉及極端內容的視頻,加大對於網絡暴力的監管。

Google開始縮緊YouTube視頻的審核標準,過濾含有煽動恐怖主義言論或其他極端內容的視頻。

同時公司計劃提高對於視頻內容的檢查頻率,以及檢測手段,他們將會增加一倍的專家來檢測視頻內容。

同時,Google的工程師說,他們將運用圖像檢索技術開發一款程序,可以提高檢查的效率,程序可以實現系統自動過濾掉重複上傳的含有極端內容的視頻。

