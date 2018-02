Google買下聖荷西市府土地 成交價6千萬

By

Google在聖荷西市中心的建案有了新進展,以超過6,000萬的價錢購買聖荷西市府的土地。

聖荷西市長Sam Liccardo說,Google買下市府土地的這項交易,希望可以堵住一些人的嘴吧。

Liccardo說:”跟我們看到其他城市要對亞馬遜及GE提出數百萬的優惠,而Google沒有跟我們要求任何補助或是稅務優惠,我們也沒有提供任何優惠。”

Google將以6,700萬買下市府靠近SAP中心及Diridon火車站附近的9塊地,當初市府只花2,600萬,157%的投資報酬率,不過附近的社區還是有疑慮,希望有更好的規劃,確保每一個人都有機會在這個擴建案有機會受益。

有市民擔心小商業及工人家庭會受到最大的影響,被迫離開這個地方,因此可負擔房屋、教育以及工作機會是最需要受關注。

不過市長表示,房屋短缺是長久以來的問題,跟Google沒有關係,這絕對是當前就要解決的問題。

