Google買下聖荷西市府土地 成交價6千萬

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【KTSF】

Google在聖荷西市中心的建案有了新進展，以超過6,000萬的價錢購買聖荷西市府的土地。

聖荷西市長Sam Liccardo說，Google買下市府土地的這項交易，希望可以堵住一些人的嘴吧。

Liccardo說：”跟我們看到其他城市要對亞馬遜及GE提出數百萬的優惠，而Google沒有跟我們要求任何補助或是稅務優惠，我們也沒有提供任何優惠。”

Google將以6,700萬買下市府靠近SAP中心及Diridon火車站附近的9塊地，當初市府只花2,600萬，157%的投資報酬率，不過附近的社區還是有疑慮，希望有更好的規劃，確保每一個人都有機會在這個擴建案有機會受益。

有市民擔心小商業及工人家庭會受到最大的影響，被迫離開這個地方，因此可負擔房屋、教育以及工作機會是最需要受關注。

不過市長表示，房屋短缺是長久以來的問題，跟Google沒有關係，這絕對是當前就要解決的問題。

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