Google計劃在聖荷西擴充 料增兩萬多工作機會

【KTSF 古琳嘉報導】

高科技公司Google正在與聖荷西市政府洽談,希望將公司擴展到聖荷西市中心加州鐵路(Caltrain)車站一帶,預料將為當地帶來最多兩萬個工作機會。

根據聖荷西水星報報導,Google和聖荷西市領導人將就Google擴充計畫啟動正式的討論,Google計劃在加鐵Diridon Station站一帶的市區,擴充其事業版圖,打造一個以轉運為主、混合使用空間的社區,包括超過6萬平方英呎的辦公室和研究發展用地。

屆時Google也將大舉招聘15,000到2萬人,聖荷西市長Sam Liccardo表示,將和Google合作,重新打造矽谷的印象,創造一個有活力,具有建築指標和以轉運為焦點的城市。

Google母公司Alphabet已經在全灣區租下或買下大批的用地,包括Mountain View、Palo Alto、Redwood City、Sunnyvale和北聖荷西,都成為Google插旗的地點。

