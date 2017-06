Google涉觸犯反壟斷法 被歐盟重罰24.2億歐元

By

【i-CABLE】

歐盟反壟斷部門指控Google濫用其搜尋器的市場主導地位,令它旗下格價服務獲益,有違公平競爭,開出24.2億歐元罰單,是歷來最大額罰款。Google 表示不同意裁決,會向歐盟最高法院上訴。

網上購物風氣盛行,透過網絡格價方便快捷,但可能被暗中引導。 Google最初推出Froogle 2004年引入歐洲市場,提供免費價格比較服務,後來兩度改名,成為Google Shopping 。

當用戶利用這項服務搜尋某種貨品,除了會找到該貨品的資訊外,亦會見到由Google Shopping提供相關貨品的價格比較。正是這項服務,招致同樣有提供價格比較服務的網站,例如旅遊網站 TripAdvisor 等不滿,質疑 Google 利用搜尋器的優勢,在價格比較的市場進行不公平競爭。

歐盟經歷 7 年調查後,裁定Google觸犯反壟斷法,判罰款 24.2 億歐元,罰款金額是歷來最大。

歐盟早前亦表示,Google操縱搜尋結果,令自家的價格比較結果在搜尋較前位置顯示,並將競爭對手的顯示位置移後,是不公平的做法。

歐盟委員會要求Google 90天內停止反競爭行為,否則罰款將高達母公司 Alphabet 每天全球營業額5%。歐盟亦正調查針對Google手機系統Android 及廣告服務Adsense的指控。

