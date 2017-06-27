Google涉觸犯反壟斷法 被歐盟重罰24.2億歐元

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歐盟反壟斷部門指控Google濫用其搜尋器的市場主導地位，令它旗下格價服務獲益，有違公平競爭，開出24.2億歐元罰單，是歷來最大額罰款。Google 表示不同意裁決，會向歐盟最高法院上訴。

網上購物風氣盛行，透過網絡格價方便快捷，但可能被暗中引導。 Google最初推出Froogle 2004年引入歐洲市場，提供免費價格比較服務，後來兩度改名，成為Google Shopping 。

當用戶利用這項服務搜尋某種貨品，除了會找到該貨品的資訊外，亦會見到由Google Shopping提供相關貨品的價格比較。正是這項服務，招致同樣有提供價格比較服務的網站，例如旅遊網站 TripAdvisor 等不滿，質疑 Google 利用搜尋器的優勢，在價格比較的市場進行不公平競爭。

歐盟經歷 7 年調查後，裁定Google觸犯反壟斷法，判罰款 24.2 億歐元，罰款金額是歷來最大。

歐盟早前亦表示，Google操縱搜尋結果，令自家的價格比較結果在搜尋較前位置顯示，並將競爭對手的顯示位置移後，是不公平的做法。

歐盟委員會要求Google 90天內停止反競爭行為，否則罰款將高達母公司 Alphabet 每天全球營業額5%。歐盟亦正調查針對Google手機系統Android 及廣告服務Adsense的指控。

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