Google被指男女同工不同酬 前女僱員興訟

互聯網搜索龍頭公司Google面臨新的男女同工不同酬的訴訟,曾受僱於Google的3名女僱員週四向舊金山高等法院提出訴訟,並尋求把訴訟提升為集體訴訟。

早前聯邦政府對Google進行的一項調查發現,Google位於山景城的總部存在薪酬歧視的問題,調查指出,差不多在所有工作類別中,女僱員的薪酬總比男僱員低,週四的訴訟是基於這項調查提出。

Google早前已否認有關指控,並聲稱公司進行的內部調查,並無發現有男女同工不同酬的問題存在。

訴訟是由James Finberg of Altshuler Berzon LLP律師行提出,原告分別是Kelly Ellis、Holly Pease和Kelli Wisuri,她們聲稱被Google安排從事的工作,薪酬會比男同工少,原告希望把訴訟提升為集體訴訟,代表在加州工作的所有Google女僱員追討損失的工資及賠償。

其中一名原告Ellis說,她於2014年離開Google,原因是與她同一職位的工程師,獲得升職,但她雖然工作表現卓越,但卻被拒絕升職。

Ellis稱,現在是時候正視高科技界普遍存在的男女同工不同酬的問題。

