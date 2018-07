By

【i-CABLE】

Google證實旗下的Gmail用戶收發私人電郵時,內容可能會被第三方應用程式開發商查看。

華爾街日報報道,Gmail用戶以第三方應用程式開啟電郵時,可能無意中授權對方閱讀電郵的權限。

其中一間受訪的免費應用程式公司承認,檢視過200萬人電郵收件箱,收集營運數據。報道指,這種侵犯私隱的做法越來越普遍。

Google 稱,只會向經審查的第三方開發商提供數據,做法無違反公司政策,但有保安專家對Google容許有關行為感到詫異。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。