Google工程師發文被指性別歧視 高層斥觀點不正確（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

矽谷網路公司龍頭Google週末傳出爆炸性新聞,公司內部一名男性軟件工程師,匿名發表一篇長達3,000字的文章,看法帶有性別歧視,Google高層立即作出反駁。

美聯社科技專欄作者Barbara Ortutay說:”週末期間一名谷歌男性工程師在內部發文,並外洩給媒體,批評Google的多元文化,聲稱科技業極少有女性,是因為公司有歧視,原因是男性和女性天生的生理差異。”

這名Google 男員工的言論不僅在內部引起軒然大波,也似乎加劇了矽谷性騷擾和歧視的緊張情勢,該員工在文章中稱,男女在生理上的差異,是導致科技業及高管中女性人數低於五成的原因。

Ortutay說:”性別及多元化在矽谷,現在是一個熱門話題,許多公司被批評沒有僱用足夠女性和少數族裔,Google員工有約31%是女性,領導層女性佔25%,跟其它公司類似如Facebook、Uber和Twitter。”

聯邦勞工部目前還在調查Google是否存在男女同工不同酬的問題。

而Google 此前剛剛僱用的多元化部門的女性主管Danielle Brown對此作出反駁,她表示這名工程師的論述提出了關於性別的不正確假設,而多元化及包容是Google成功的關鍵。

另一名Google 高管也反駁說,公司文化中不允許有任何刻板印象和有害的假設,認為大部分女性或男性,都以某種特定方式感受或行動,這是成見,是有害的。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。