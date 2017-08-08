Google工程師發文被指性別歧視 高層斥觀點不正確（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

矽谷網路公司龍頭Google週末傳出爆炸性新聞，公司內部一名男性軟件工程師，匿名發表一篇長達3,000字的文章，看法帶有性別歧視，Google高層立即作出反駁。

美聯社科技專欄作者Barbara Ortutay說：”週末期間一名谷歌男性工程師在內部發文，並外洩給媒體，批評Google的多元文化，聲稱科技業極少有女性，是因為公司有歧視，原因是男性和女性天生的生理差異。”

這名Google 男員工的言論不僅在內部引起軒然大波，也似乎加劇了矽谷性騷擾和歧視的緊張情勢，該員工在文章中稱，男女在生理上的差異，是導致科技業及高管中女性人數低於五成的原因。

Ortutay說：”性別及多元化在矽谷，現在是一個熱門話題，許多公司被批評沒有僱用足夠女性和少數族裔，Google員工有約31%是女性，領導層女性佔25%，跟其它公司類似如Facebook、Uber和Twitter。”

聯邦勞工部目前還在調查Google是否存在男女同工不同酬的問題。

而Google 此前剛剛僱用的多元化部門的女性主管Danielle Brown對此作出反駁，她表示這名工程師的論述提出了關於性別的不正確假設，而多元化及包容是Google成功的關鍵。

另一名Google 高管也反駁說，公司文化中不允許有任何刻板印象和有害的假設，認為大部分女性或男性，都以某種特定方式感受或行動，這是成見，是有害的。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

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