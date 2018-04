By

【KTSF 吳宇斌報導】

科技龍頭Google即將推出新版電子郵件,增加額外的安全功能設置。

Google計劃改進電子郵件Gmail,更新它的隱私功能設置,為郵件提供重要的安全保障。

新增的功能包括,可將含有敏感信息的郵件設置成為機密模式,用戶同時可以對郵件設置過期時間,防止信息在幾年之後再次被閱讀及利用。

新版Gmail同時亦都新增撤銷選項,可以隨時隨地撤回已發出的郵件,新增的功能甚至對發送給非Gmail郵箱的郵件同樣有效。

