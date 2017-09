Google宣布11億收購宏達電Pixel手機設計團隊

By

科技龍頭Google週四宣布與台灣科技公司宏達國際電子股份有限公司(HTC)達成11億美元收購協議,將會收購宏達電旗下的Pixel智能手機設計團隊,以及所有相關的智慧財產權,宏達電此前替Google代工生產Pixel智能手機。

這項收購案顯示出Google銳意自行研發手機等數碼產品,與蘋果和Amazon爭奪市場佔有率.

這項收購案仍需得要監管當局批准,預料於2018年初完成。

過去10年,Google並沒有自行出產數碼產品,主要是讓其他生產商使用Google研發的Android操作系統推出相關的產品,當中包括宏達電,確保消費者可以透露Android產品,使用Google的搜索器、電郵、地圖等產品。

至去年,Google一改做法,終於以Google名義牌推出Pixel系列手機,以及可以上網的揚聲器,Pixel手機正是由宏達電負責生產,該項合作最後促成週四公布的收購案。

宏達電首席財務長Peter Shen說,宏達電約有2,000名工程師將會進駐Google,他們的職責主要負責研發項目。

