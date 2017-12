By

南灣山景城(Mountain View)週三下午發生致命車禍,一名電單車騎士在車禍中死亡,警方稱車禍涉及一輛接載Google員工的巴士。

事發於下午5時左右,地點在North Shoreline大道夾Plymouth街。

警員到場後,電單車騎士已失去知覺,送院搶救後身亡,車禍中沒有其他人受傷。

警方表示,車禍涉及的一輛巴士是由Google租用,用於接載員工上下班。

Google發出聲明稱,公司對這宗悲劇意外感到悲痛,謹向死者家屬慰問。

當局仍在調查車禍起因,事發後,附近路段封閉至凌晨才重開。

