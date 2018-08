By

【KTSF 江良慧報導】

手機的人工智能助手,以及各款智能擴音器,一般都只可以接受一種語言的指令,要更換語言,就要重新設定,不過,Google的人工智能助手和智能擴音器Home,從週四開始可以接受雙語輸入。

雖然不同的人工智能助手,例如是Amazon的Alexa、Apple的Siri,以及微軟的Cortana等,都可以設定到可以理解及講不同的語言,但Google卻是第一個能在同一時間支援多過一種語言。

目前初推出的階段,用戶可以從英語、德語、法語、西班牙語、意大利語和日語中選擇任何兩種語言。

Google表示,會在未來幾個月推出更多語言,最終目的希望Google助手可以同時間接收3種不同語言的指令。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。