【KTSF 林佩樺報導】

7年前因為封鎖網路政策放棄中國市場的科技巨頭Google,週三宣布要在北京設立人工智能實驗室,為退出後首度回歸。

Google週三在上海舉行的發布會上宣布,將於北京設置人工智能研發中心,此舉被紐約時報點評具有象徵意義,是Google 7年前在中國網路控管下,將核心業務撤出中國後,首次規模性回歸。

Google瞄準中國擁有的龐大數據資料,以及人工智能人才 。

而引領研究的李飛飛是華裔移民,16歲來到美國,曾擔任史丹佛大學人工智能實驗室負責人。

事實上不只Google,微軟、IBM等科技公司也都相繼於中國設立人工智慧研發中心。

