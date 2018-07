By

【KTSF 江良慧報導】

東灣一個資深的亞裔高爾夫球教練,涉嫌性侵多名未成年的女學生,在週二被捕,他被控8項性侵未成年少女的重罪。

阿拉米達縣(Alameda)警局表示,在Pleasanton居住的Ki Kenny Kim,曾在目前已經關閉、位於Sunol的Country Drives高爾夫球中心教學,他也有在灣區其他高爾夫球場教學。

阿拉米達縣地檢官是在警方長時間的調查後,正式起訴Kim多項控罪,他將會在週五提堂。

警方相信,可能還有其他未成年受害人尚未報案,呼籲任何人如果有案件資料或者線索,立即與警方聯絡。

