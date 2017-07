美國小金人國際電影節10月舉行 中國單車騎士穿越美國宣傳（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

由華人創辦的首屆”美國小金人國際電影節”將於今年10月1日在舊金山舉行,週五特別舉行公益大使啟航活動,一名來自中國的單車騎士將獨自穿越美國,為電影節做宣傳。

由華人在矽谷創辦的美國小金人集團,與好萊塢3D電影公司以及眾多藝術團體聯合舉辦的首屆”美國小金人國際電影節”,目前已展開影片徵集活動,並邀請電影節公益大使,來自中國的單車騎士馬純峰透過由美西橫穿美東,沿途進行電影節宣傳活動,馬純峰對自己第一次參加公益活動表示興奮。

馬純峰說:”當我幫助了很多人,尤其是作為公益形象大使,又是關心下一代,關心兒童將康成長,青少年的健康成長,所以這一點使我更加有動力,我一定要把這件事做好。”

47歲的馬純峰目前是北京北方工業大學老師,從2012年開始利用暑假騎行天下,至今已穿越全球19個國家,包括尼泊爾、越南、泰國、德國、法國、意大利、巴西及阿根廷等國。

這次穿越美國將從舊金山出發,經一號公路先到南加州洛杉磯,再由66號公路騎行至芝加哥。

一路陪伴他的就是單車和一些旅途必備品,有打氣筒、睡袋、帳篷、水、導航裝置等,還有每次騎行不離身的相機,記錄沿途的風土人情。

馬純峰說:”其實騎行真的很辛苦,而且你是長途騎行,需要一顆永恆的心,還有堅定不移的毅力,你才能做到。”

馬純峰說,能做公益大使,再苦再累也不覺得累。

馬純峰說:”以前所有吃過的苦,受過的累,留的汗,這次如果遇到小孩,跟你一笑一拍照,你的所有累都沒了。”

馬純峰將在沿途展開關注兒童影業的公益宣傳,並拍攝紀錄片等活動。

電影節創辦人唐賀表示,活動目的是希望能讓美國孩童了解中國文化,為孩童提供一個創新表演及展示舞台。

唐賀說:”比如說你的小孩不會拍電影,但是沒有關係,你可以拍視頻,視頻只要你命題好,我就給你獎,為甚麽呢?因為一個命題展示了孩子的思路,讓他(她)打開思路,手藝不一定多好,但是他/她一定會有一個想法。”

小金人國際電影節設有40多個獎項,還有近50個才藝分賽項目,電影節頒獎典禮將於10月1號在舊金山舉行。

