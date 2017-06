By

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山金門大橋過橋費將從下週一開始加價25美分。

金門大橋公路交通局表示,從7月3日開始,金門大橋的過橋費會上漲25美分,使用電子收費FasTrak的車輛,將由目前的6.50元上調到6.75元。

使用Pay-by-Plate的車輛,過橋費由7.50元上漲至7.75元,共乘車輛則由現在4.50元增至4.75元,而其它超過兩軸的大型車輛,過橋費也會增加。

當局表示,加價是因應財政赤字,到明年7月,金門大橋過橋費會再度上調25美分,另外某些路線的金門渡輪及巴士票價,也會從7月1日起上調。

