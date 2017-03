By

【KTSF 歐志洲報導】

金門大橋的行人走道本週末將有部分時間關閉,金門大橋東段的行人走道將在本週六和週日兩天,上午5點至10點關閉。

金門大橋管理交通區表示,這是為了讓工作人員替換橋上的燈,但是行人還是能從大橋的兩端走上行人道,只是在受影響時段之內,不能走過關閉路段。

當局強調工作項目和關閉時間也可能隨著天氣狀況而更動。

