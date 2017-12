金門大橋管理局禁轄下交通設施刊載大麻廣告（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山金門大橋管理局近日通過,禁止在區內所有交通設施上賣娛樂用大麻廣告。

今次這個禁令意味著,金門大橋管理區範圍內,由官方管理的渡海輪、碼頭範圍、過橋巴士、巴士站以及所有指示牌,都不能夠刊登任何涉及娛樂用大麻的廣告,是繼舊金山交通局後,第二個採取這項措施的交通管理局。

在一份上交董事會的報告中,金門大橋管理局的職員指,雖然加州經選舉將娛樂用大麻合法化,但同時衍生出其他問題,例如在公共交通工具上刊登大麻廣告,可能會間接鼓勵更多未成年人士使用大麻。

加上管理區內一向奉行無藥品政策,如果賣大麻廣告,可能與政策相矛盾。



另外管理局的報告亦提出,在加州的層面,大麻將於明年合法化,但是在聯邦的層面上,大麻仍然是違法,因此在監管上仍有不確定之處,最終決定不准刊登任何大麻廣告。

在19名董事局成員當中,18名都贊成這項新措施。

