金門大橋管理局禁轄下交通設施刊載大麻廣告（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山金門大橋管理局近日通過，禁止在區內所有交通設施上賣娛樂用大麻廣告。

今次這個禁令意味著，金門大橋管理區範圍內，由官方管理的渡海輪、碼頭範圍、過橋巴士、巴士站以及所有指示牌，都不能夠刊登任何涉及娛樂用大麻的廣告，是繼舊金山交通局後，第二個採取這項措施的交通管理局。

在一份上交董事會的報告中，金門大橋管理局的職員指，雖然加州經選舉將娛樂用大麻合法化，但同時衍生出其他問題，例如在公共交通工具上刊登大麻廣告，可能會間接鼓勵更多未成年人士使用大麻。

加上管理區內一向奉行無藥品政策，如果賣大麻廣告，可能與政策相矛盾。



另外管理局的報告亦提出，在加州的層面，大麻將於明年合法化，但是在聯邦的層面上，大麻仍然是違法，因此在監管上仍有不確定之處，最終決定不准刊登任何大麻廣告。

在19名董事局成員當中，18名都贊成這項新措施。

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