金門大橋交通管理局正在設計一個全新的大橋收費系統,新的系統將會以門架設計,安裝在現有的收費站的南邊。

當局表示,現有的收費站暫時不會拆除,會在轉換系統期間作為備用。

現時的收費系統在2005年安裝,並已需要更換,新的設備將會採用新的科技,符合加州標準,由於新的設備不能和現時收費站兼容,所以工程師正在設計一個新的門架來安裝設備。

但橋上標誌性的大鐘將會被保留,當局預計新門架會在2019年底開始動工,2020年投入使用。

