By

【KTSF 江良慧報導】

準備在週末到金門橋遊覽駕駛人士要注意,因為當局將會關閉部分停車場,不准泊車。

從這個週末開始,連續5個週末至勞工節,金門橋南北兩邊觀景點的停車位,從早上11時至下午5時,將禁止私人車輛泊車,旅遊巴士就例外。

的士、網的不可以進入觀景點,但可以在遊客中心上落客,不過不可以停車等候。

有關方面建議要參觀金門橋的公眾盡量乘搭公共巴士,或者是旅遊巴。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。