通用汽車向美國廠房注資10億 增加保留7千職位

By

【KTSF】

美國通用汽車（General Motors）週二宣布，將會向美國的廠房注資10億美元，同時會新增數千個白領工作職位，通用汽車這項擴充計劃其實已籌備數年，不過是遭到候任總統特朗普批評後，才正式公布。

總部位於底特律的通用汽車表示，未來數年將會開創或保留7,000個工作職位，當中2,000個是工廠職位，另外5,000個新職位是來自貸款融資部，同時會著手研發新技術，開發電動和自駕汽車，以及資訊科技。

特朗普近日不斷發炮，要求汽車業應該在美國建造更多汽車，通用汽車這項計劃其實早在選舉前已在策劃，發言人Patrick Morrissey表示，目前是作出宣布的好時機。

特朗普將於週五宣誓成為美國第45任總統。

發言人表示，大多數新職位是處於密歇根州，但確實地點要容後公布，白領職位將於未來兩至3年湧現。

通用汽車表示，新注資將可保留約1,500個廠房工作，另外，原定遷往墨西哥的小型卡車製作工序，現在將會遷到密歇根州，為當地新增450個工作職位。

特朗普早前曾揚言，那些選擇在墨西哥製造汽車的車廠，在把汽車運回美國發售時，將要面對35%入口關稅。

更多新聞：

特朗普稱贏了選舉無須公開稅單 公司會續談生意

特朗普稱會與馬雲合作 為美國開創工作職位（視頻）

特朗普再向汽車業發難 批評豐田在墨西哥設廠

情報高官出席國會聽證 直言俄羅斯干預美國大選

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。