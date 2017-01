通用汽車向美國廠房注資10億 增加保留7千職位

By

【KTSF】

美國通用汽車(General Motors)週二宣布,將會向美國的廠房注資10億美元,同時會新增數千個白領工作職位,通用汽車這項擴充計劃其實已籌備數年,不過是遭到候任總統特朗普批評後,才正式公布。

總部位於底特律的通用汽車表示,未來數年將會開創或保留7,000個工作職位,當中2,000個是工廠職位,另外5,000個新職位是來自貸款融資部,同時會著手研發新技術,開發電動和自駕汽車,以及資訊科技。

特朗普近日不斷發炮,要求汽車業應該在美國建造更多汽車,通用汽車這項計劃其實早在選舉前已在策劃,發言人Patrick Morrissey表示,目前是作出宣布的好時機。

特朗普將於週五宣誓成為美國第45任總統。

發言人表示,大多數新職位是處於密歇根州,但確實地點要容後公布,白領職位將於未來兩至3年湧現。

通用汽車表示,新注資將可保留約1,500個廠房工作,另外,原定遷往墨西哥的小型卡車製作工序,現在將會遷到密歇根州,為當地新增450個工作職位。

特朗普早前曾揚言,那些選擇在墨西哥製造汽車的車廠,在把汽車運回美國發售時,將要面對35%入口關稅。

更多新聞:

特朗普稱贏了選舉無須公開稅單 公司會續談生意

特朗普稱會與馬雲合作 為美國開創工作職位(視頻)

特朗普再向汽車業發難 批評豐田在墨西哥設廠

情報高官出席國會聽證 直言俄羅斯干預美國大選

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。