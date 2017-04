By

【KTSF 陳令楠報導】

通用汽車(General Motors)宣佈將在加州增設超過1,100個職位,並建立新的研發中心,以研發車輛自動駕駛科技。

通用汽車稱,收到加州政府發放的800萬元課稅津貼,將在接下來的5年增設超過1,100個職位,以研發自動駕駛功能。

同時,通用汽車亦宣佈,將投資1,400萬元於舊金山建立新的自動駕駛研發中心,將比現有的中心大一倍多。

