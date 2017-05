全球70多國受黑客攻擊 付贖金才可開檔案

By

全球超過70個國家和地區收到報告,指有黑客以惡意軟件進行攻擊後勒索,受害的包括英國國營醫療機構的電腦系統,最少40間醫院運作受影響,美國郵遞公司FedEx也報稱受到攻擊。

黑客使用的入侵方式,據報是從美國的國家安全局(National Security Agency)外洩出來。

英國這次大規模的黑客攻擊,受影響的數十間國營醫院,遍佈英格蘭,蘇格蘭等地。

由於電腦系統癱瘓,醫院內部通訊、病理測試結果,以及 X 光圖片傳送都受影響,院方也無法查閱病歷記錄,要轉送病人到其他地方醫療,並取消已預約的服務,呼籲民眾如非必要不要前往醫院,不過仍有已預約的民眾到醫院才知悉事件 。

英國國民保健署連結醫院的網絡系統,於當地週五下午出現一個通知,指電腦檔案已加密,要求繳付價值300至600美元的比特幣,系統才會恢復正常,否則裡面的文件會被刪除。

多間醫院隨即關閉電腦系統,確保惡意軟件不會擴散。

英國將事件列為重大事件,首相文翠珊表示,政府了解網絡保安日益重要,早前已成立相關單位,將會協助改善網絡保安,保障病人資料。

除英國外,俄羅斯內政部也報稱受到攻擊,西班牙和羅馬尼亞也有類似報告。

