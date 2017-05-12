全球70多國受黑客攻擊 付贖金才可開檔案

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【KTSF 吳倩妤報導】

全球超過70個國家和地區收到報告，指有黑客以惡意軟件進行攻擊後勒索，受害的包括英國國營醫療機構的電腦系統，最少40間醫院運作受影響，美國郵遞公司FedEx也報稱受到攻擊。

黑客使用的入侵方式，據報是從美國的國家安全局（National Security Agency）外洩出來。

英國這次大規模的黑客攻擊，受影響的數十間國營醫院，遍佈英格蘭，蘇格蘭等地。

由於電腦系統癱瘓，醫院內部通訊、病理測試結果，以及 X 光圖片傳送都受影響，院方也無法查閱病歷記錄，要轉送病人到其他地方醫療，並取消已預約的服務，呼籲民眾如非必要不要前往醫院，不過仍有已預約的民眾到醫院才知悉事件 。

英國國民保健署連結醫院的網絡系統，於當地週五下午出現一個通知，指電腦檔案已加密，要求繳付價值300至600美元的比特幣，系統才會恢復正常，否則裡面的文件會被刪除。

多間醫院隨即關閉電腦系統，確保惡意軟件不會擴散。

英國將事件列為重大事件，首相文翠珊表示，政府了解網絡保安日益重要，早前已成立相關單位，將會協助改善網絡保安，保障病人資料。

除英國外，俄羅斯內政部也報稱受到攻擊，西班牙和羅馬尼亞也有類似報告。

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