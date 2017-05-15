電腦專家憂勒贖攻擊死灰復燃 目標可能是美國

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【KTSF 梁益萱報導】

上星期五全球遭到勒贖軟體Ransomware的大規模攻擊，網路專家表示，星期一大家回到公司上班開機，可能會出現病毒蔓延新高峰。

上星期五全球100多個國家遭到勒贖軟體攻擊，包括台灣、英國等都成為重災區，雖然目前病毒已被攔阻，受攻擊的各國系統，包括英國的醫院等，也逐漸恢復運作，不過專家擔心隨著星期一大家返回工作打開電腦，潛伏的病毒可能再蔓延到新的用戶。

網路安全專家並擔心，這一波攻擊只是一個開始，下一波攻擊可能更嚴重，主要目標很有可能是美國，提醒大家作好準備。

而最好的預防方式就是更新電腦作業系統軟體。

這次的勒贖病毒軟體在侵入Microsoft微軟操作系統的電腦後，就會綁架鎖住電腦中的檔案，要求用戶以比特幣交付300到600美金，否則就將刪除用戶檔案。

美國國土安全部呼籲民眾不要交付贖金，因為付錢也不能保證解鎖檔案，還有可能讓駭客盜取銀行帳戶訊息。

而這次截斷病毒的大功臣是一位年僅22歲的英國電腦專家，網名叫做Malware Tech，這位專家發現異常的病毒活動一直指向一個無人網址，因此用8.3英鎊立刻買下該網址，將其導向另一個伺服器，阻斷了病毒繼續傳播。

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