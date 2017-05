電腦專家憂勒贖攻擊死灰復燃 目標可能是美國

By

上星期五全球遭到勒贖軟體Ransomware的大規模攻擊,網路專家表示,星期一大家回到公司上班開機,可能會出現病毒蔓延新高峰。

上星期五全球100多個國家遭到勒贖軟體攻擊,包括台灣、英國等都成為重災區,雖然目前病毒已被攔阻,受攻擊的各國系統,包括英國的醫院等,也逐漸恢復運作,不過專家擔心隨著星期一大家返回工作打開電腦,潛伏的病毒可能再蔓延到新的用戶。

網路安全專家並擔心,這一波攻擊只是一個開始,下一波攻擊可能更嚴重,主要目標很有可能是美國,提醒大家作好準備。

而最好的預防方式就是更新電腦作業系統軟體。

這次的勒贖病毒軟體在侵入Microsoft微軟操作系統的電腦後,就會綁架鎖住電腦中的檔案,要求用戶以比特幣交付300到600美金,否則就將刪除用戶檔案。

美國國土安全部呼籲民眾不要交付贖金,因為付錢也不能保證解鎖檔案,還有可能讓駭客盜取銀行帳戶訊息。

而這次截斷病毒的大功臣是一位年僅22歲的英國電腦專家,網名叫做Malware Tech,這位專家發現異常的病毒活動一直指向一個無人網址,因此用8.3英鎊立刻買下該網址,將其導向另一個伺服器,阻斷了病毒繼續傳播。

