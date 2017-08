By

【KTSF 崔凱橋報導】

超過27萬個含有液體的iPhone手機保護殻,因液體和流沙漏出後,可能導致消費者皮膚灼傷,需要進行全球回收。

生產商MixBin Electronics發聲明,指如果這類手機保護殼有破損或裂痕,液體可能會流出,接觸到皮膚。

消費者產品安全委員會表示,全球有24宗因液體漏出而導致皮膚受刺激或灼傷的報告,當中美國有19宗。

其中一名消費者指,灼傷導致留下永久疤痕,另一名消費者指,腿部、臉部、脖子、胸口、上半身和手都有灼傷和腫脹的情況。

這些保護殼在中國製造,並透過網購龍頭Amazon、大型連鎖服裝店Nordstrom Rack、Victoria’s Secret等出售。

費者產品安全委員會呼籲民眾立即停止使用有關的手機殻,並聯絡MixBin公司要求退款。

