舊金山Glen Park獨立屋火速賣出 成交價比叫價高81萬（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Glen Park一棟有兩睡房,實用面積只得1,000呎左右的獨立屋,開價約130萬,結果5天內成交,大家猜猜新屋主用多少錢買這棟房子?

這棟位於Elk街31號的獨立屋,有兩個睡房一個浴室,實用面積1,030平方呎,上月底上市開價129萬5千元,5天後有人用210萬5千元購買,比底價高出81萬元。

舊金山紀事報報導,自從這棟房子上市之後,房地產經紀的電話就響個不停,經紀不需要舉行開放日(open house) ,就把房子高價賣了出去。

Glen Park本來是一個房價合理的地區,從前這裡的房價大約80萬左右,可是現在單是成交價,就比底價高出80萬都不止。

住在附近的居民對於這棟小房子以超過200萬元賣出有什麼看法呢?

有居民說,價錢是有點太高,這棟房子樣子吸引,可是外面的街道很繁忙,路又斜,不是那麼容易把車開上車道。

這棟小房子建於1931年,裡面裝修精美,經過悉心擺設,房子面向Glen Park公園,經紀認為房子本身的魅力和位置好都是吸引買家的原因。

