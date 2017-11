民主黨週二選舉報捷 被視為明年中期選舉指標

By

【KTSF 江良慧報導】

2016年的大選讓共和黨完全掌控所有領導位置,從最高層的白宮到最基層的地方,但民主黨候選人在週二的選舉取得一面倒的勝利,是否意味著由共和黨領袖的政治潮流將會改變。

全國各地民主黨人,週二晚接二連三在選舉中報捷,當中最大勝利是維珍尼亞州州長選舉,共和黨的慘敗,外界一度以為會很緊張的選舉,結果是民主黨人Ralph Northam輕鬆取勝。

Northam取勝後翌日說:”昨天的訊息是,這種分化、仇恨、偏執、撕裂國家的政治,並非人民所愛的美國。”

在目前分裂的政治氣氛,加上一個民意支持度屢創新低的總統,兩黨把週二的選舉結果視作明年選舉的一個指標。

特朗普就埋怨,他曾經發推文支持過的共和黨候選人Ed Gillespie,沒有擁護特朗普的主張。

週二民主黨也拿下新澤西州長席位,Phil Murphy將會取代Chris Christie,是8年來首次再由民主黨人擔任州長。

此外,紐約市長白思豪也成功連任,多名民主黨人贏得一些州議會議席,而緬因州就有六成選民贊成擴張奧巴馬健保法下的Medicaid保障。

週二的選舉結果,令不少共和黨人擔心自己的政治前途,他們都認同這次選舉其實是對特朗普的公投,也為民主黨人對明年中期大選帶來希望。

