私人律師指特朗普退還掩口費只屬傳聞

特朗普總統私人律師團成員之一,朱利亞尼不排除特朗普會引用特權或憲法第五條修正案,拒絕就通俄案作供。

他又再次為”掩口費事件”解話,指自己之前提到”特朗普還了掩口費”,只是聽回來的”傳聞”,不過他不排除前律師可能曾替特朗普支付金錢予其他女性。

上個月才加入總統私人律師團隊的朱利亞尼,數天前接受訪問時,提到特朗普已經償還由前私人律師科恩墊支,給電影女星丹尼爾斯的掩口費,間接透露了特朗普知道這筆掩口費的存在。

原本朱利亞尼指”償還掩口費”這個說法只是他的”個人理解”,不過周日受訪時就”再退一步”,指這個只是” 傳聞”。他重申認為科恩這樣做只是幫客戶消除滋擾,並無違法,還指科恩可能付款給過其他女性。

一直替特朗普辦事的科恩上月遭突擊調查後已經請辭,至於新加入團隊的朱利亞尼,目前主力替特朗普應付通俄案調查。

特朗普多次說過,願意接受特別檢察官穆勒問話,不過律師團不建議他這樣做。

朱利亞尼不排除特朗普會引用憲法第五條修正案,拒絕向穆勒、甚至是大陪審團作供。又指若特朗普決定作供,全美國的律師都會認為這個總統是”蠢才”。

