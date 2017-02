聖荷西科技博物館辦活動 鼓勵女生投身科技界（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西科技博物館週一舉辦Dream Big – Girls Day,藉這個活動希望能夠啟發女孩子對科學產生興趣。

聖荷西科技博物館內週一人潮摩肩擦踵,很多小女生對科學充滿好奇,就讀8年級的Natasha Kulkarni說:”我想專注在軟體工程,像是電腦或是數據等等,我只是玩一玩,我覺得對將來會有幫助。”

在這個虛擬探測活動,還教您如何擋黑客。

姓羅,英文名叫Rachel的女生說:”我最喜歡科學,長大要當物理家,我喜歡在這裡玩,可以教你擋住黑客。”

在這個學習銲接的工作坊,有小女孩玩上癮就不肯離開,還有自己動手做機器人,也是要排隊,你能想像用磨菇做成磚牆嗎?這也是相當受歡迎的項目,還有關於生技方面的互動,以及一些體能方面的項目,測試你的健康狀況。

週一有相當多的華裔家長帶孩子們來參加這項科技活動,但是您知道嗎,其實在美國只有15%的女性從事科技行業。

科技博物館設計發展主任Prinda Wanakule說:”我們看到很多女孩來博物館,特別是今天,我想這個活動對女孩子很重要,讓她們感受到科技領域對女性的開放歡迎,這個博物館也是她們的。”

南灣有相當多的華裔及印度裔從事科技行業,因此看到相當多的華裔小孩,有家長表示,最重要的還是要尊重孩子的興趣。

田女士說:”我覺得看孩子自己的興趣吧,她們路還很長,慢慢的接觸的東西更多一點,給她的選擇也更多。”

週一的活動主要是配合IMAX電影Dream Big的播放。

