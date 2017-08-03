麻省女子發短訊鼓勵男友自殺 輕判入獄15個月

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【KTSF 江良惠報導】

麻省一名女子3年前發連串短訊，給她當時的男朋友，鼓勵對方自殺，女子早前被裁定過失殺人罪名成立，她週四獲輕判入獄15個月。

在法庭內，死者和被告的家人都情緒激動，Conrad Roy自殺3年後，法官判處他當時的女朋友Michelle Carter入獄兩年半，但其中15個月緩刑，另外還要監守行為5年，由於她已經提出上訴，法官批准暫緩執行判刑 。

死者家人Jimmy Brodeur說：”我不明白為何一個月前裁定她罪名成立，讓家人以為可以討回公道，但她今晚卻可以回家吃一頓好的。”

主審法官Lawrence Moniz表示，他考慮的是讓被告改過自身，同時有適當的處罰。

案發時只有17歲的被告，兩個月前被裁定非自願過失殺人，警方的證據是，她曾經向Roy發出無數短訊，鼓勵他自殺，控方指她的短訊等同致命武器，操控患有憂鬱症的Roy把貨車駕駛艙注滿毒氣自殺。 檢控官稱，被告作出蓄意和精心策劃的行動，導致Henry Conrad Roy死亡。 死者父親就譴責被告令他一家絕望，他說Carter利用他兒子的軟弱，把他作為棋子，讓她自己安好。

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