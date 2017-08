麻省女子發短訊鼓勵男友自殺 輕判入獄15個月

By

【KTSF 江良惠報導】

麻省一名女子3年前發連串短訊,給她當時的男朋友,鼓勵對方自殺,女子早前被裁定過失殺人罪名成立,她週四獲輕判入獄15個月。

在法庭內,死者和被告的家人都情緒激動,Conrad Roy自殺3年後,法官判處他當時的女朋友Michelle Carter入獄兩年半,但其中15個月緩刑,另外還要監守行為5年,由於她已經提出上訴,法官批准暫緩執行判刑 。

死者家人Jimmy Brodeur說:”我不明白為何一個月前裁定她罪名成立,讓家人以為可以討回公道,但她今晚卻可以回家吃一頓好的。”

主審法官Lawrence Moniz表示,他考慮的是讓被告改過自身,同時有適當的處罰。

案發時只有17歲的被告,兩個月前被裁定非自願過失殺人,警方的證據是,她曾經向Roy發出無數短訊,鼓勵他自殺,控方指她的短訊等同致命武器,操控患有憂鬱症的Roy把貨車駕駛艙注滿毒氣自殺。 檢控官稱,被告作出蓄意和精心策劃的行動,導致Henry Conrad Roy死亡。 死者父親就譴責被告令他一家絕望,他說Carter利用他兒子的軟弱,把他作為棋子,讓她自己安好。

