By

【KTSF】

南灣聖荷西市一間初中收到疑似槍擊恐嚇訊息,警方經調查後拘捕該校一名12歲女學生。

警方表示,聖荷西Sylvandale初中有學生週四報警,表示收到恐嚇訊息,內容示意想”掃射”(shoot up)學校裡所有人。

警方已拘捕該校一名12歲女學生,她面臨刑事恐嚇重罪,被帶到少年感化中心 。

警方呼籲有更多線索的民眾,請打電話去(408)277-4781。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。