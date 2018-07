男子涉在生日派對斬傷9人 3歲壽星女重傷不治

By

艾達荷州在剛過去的週六發生刀傷血案,一名男子闖入正在舉行女童生日派對的公寓單位,用利刀斬傷9人,當中包括多名幼童,其中受傷的3歲壽星女在搶救兩天後不治。

疑兇Timmy Kinner被指刀傷多名孩童和成年人,案發的公寓大樓聚居了很多難民家庭,疑兇已被落案起訴一級謀殺等其他重罪,他目前仍被扣押,不准保釋。

當局稱,受害者有來自敘利亞、伊拉克和埃塞俄比亞的難民家庭,而疑兇是美國人,但當局稱暫無證據顯示案件屬仇視罪案。

疑兇曾在公寓居住,但在上週五因為行為不檢而被要求遷離。

傷者包括3名成年人,兩名4歲女童,以及3名分別6歲、8歲和12歲的兒童。

根據艾達荷州的法案,如果疑兇被判處罪成,最高可判處死刑,但暫時未知控方會否向他求處死刑。

