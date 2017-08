By

【KTSF】

一名16歲華裔少女週三在北灣Mount Tamalpais行山時失蹤,Marin縣警展開搜索行動,當局宣布搜索人員已找到少女。

縣警表示,16歲少女Sarah Jane Tang目前安全,精神狀況良好,但警方未有透露更多詳情。

Tang週三與朋友在Mt. Tamalpais行山途中,分開後便失去聯絡,而Tang最後一次被看見時,身穿印有Lowell高中的衛衣。

警方於週二晚9時半找到Tang同行的朋友,警方一度出動約30名警員,找尋Tang。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。