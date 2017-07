By

【KTSF 劉瑩報導】

您是否有在浴室看手機的習慣呢?德州一名14歲少女,懷疑因為不小心將充電中的手機掉入水中而觸電身亡,少女的家人提醒大家要提防此類危險。

14歲的Madison Coe與家人都喜歡邊洗澡邊玩手機,Madison週日如常帶著手機浸浴,懷疑因電話掉進浴缸裡觸電死亡。

她的手有燒傷痕跡,警方在浴室找到手機及充電器,家人希望事件可以令其他人引以為戒。

