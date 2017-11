By

【KTSF】

週日早上東灣Emeryville市80號公路東行線發生兩車相撞意外,一名10歲女童死亡,阿拉米達縣法醫官已證實,死者是來自舊金山的Crystal Vasquez。

加州公路巡警(CHP)表示,週日早上9時45分,一架福特客貨車在80公路東灣Emeryville市路段突然失控,在公路上打轉後,橫向停在3條左行線上。

隨後一輛白色福特SUV多功能車懷疑在天雨路滑下高速行駛,收避不及失控撞向客貨車,造成坐在SUV上的女童死亡。

駕駛SUV的司機和一名年輕乘客也受傷,需要送院救治。

